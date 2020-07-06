致命秘密！傳陸7年前就發現類新冠肺炎病毒株但未公開 07:302020/07/06 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎病毒在電子顯微鏡下的真容。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一項驚人的新調查報導顯示，中國大陸科學家2013年在廢棄的礦坑內發現類新冠肺炎病毒株RaTG13，但始終未將這祕密公開。 據《周日泰晤士報》（The Sunday Times）與《澳洲人報》（The Australian）等媒體報導，這礦坑內有大批蝙蝠與老鼠出沒，而科學家發現這病毒株後，便將它存放在武漢病毒實驗室內。 (中時電子報) #發現 #新冠肺炎病毒 #報導 #科學家 #礦坑 也許您會感興趣 推薦閱讀 115具兒童遺骸「嘴塞硬幣」！ 高速公路施工發現神秘墓葬傳統 08:442020/07/02 國際 台女故意朝星國商場保全打噴嚏 恐將面臨6個月徒刑、10萬罰款 12:282020/07/02 國際 比太陽大100倍恆星突消失 科學家驚：不尋常 16:082020/07/02 搜奇 心情不好借酒澆愁 頭份蓬萊所員警助醉漢返安全處 16:182020/07/02 社會 女騎士被路樹壓傷身亡 台中市府協助家屬申請國賠 19:392020/07/02 社會 不怕死！台灣工人「生吞活蝙蝠」配啤酒 網轟：忘了病毒怎麼傳染嗎？ 09:012020/07/03 社會 NVIDIA加速全球最受歡迎的資料分析平台Spark的運算速度 11:472020/07/03 財經 屏東林管處設棲架拍老鷹 竟意外拍到這... 17:262020/07/03 寶島 武漢爆發疫情前2個月 巴西已出現新冠肺炎病毒 20:392020/07/03 國際 不得不辭職的窘境 09:002020/07/04 好書 國際熱門新聞 反撲更恐怖！新冠確診創單日新高 新增逾21萬例 - 國際 美祭制裁斷活路！專家：華為5G事業麻煩大了 - 國際 全球新冠疫情未退 印尼墨西哥創感染紀錄 - 國際 川普保大位 傳可能使出兩絕招 - 國際大事 - 中國時報 港媒：波頓一箭三鵰 川普中圈套 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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