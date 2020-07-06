一項驚人的新調查報導顯示，中國大陸科學家2013年在廢棄的礦坑內發現類新冠肺炎病毒株RaTG13，但始終未將這祕密公開。

據《周日泰晤士報》（The Sunday Times）與《澳洲人報》（The Australian）等媒體報導，這礦坑內有大批蝙蝠與老鼠出沒，而科學家發現這病毒株後，便將它存放在武漢病毒實驗室內。

(中時電子報)