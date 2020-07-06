鴻海（2317）公告，旗下FII工業富聯（601138.SH）擬斥資人民幣5.59億元（約新台幣23.33億元），取得企業資源規畫（ERP）供應商鼎捷軟件（300378.SZ）15.19％股權，並與該公司股東簽署協議，完成後將掌控鼎捷軟件22.85％股權，成為該公司最大股東。

工業富聯表示，鼎捷軟件為工業軟體解決方案提供商，此次交易為進一步落實「智慧製造＋工業互聯網」雙輪驅動戰略，希望將數位化工業能力深度結合工業軟體設計、研發、營運等能力，進一步提升智慧製造科技及工業互聯網科技服務的整體實力。

工業富聯公告，擬透過協定轉讓方式，向神州信息（000555.SZ）旗下DC Software收購持有的鼎捷軟件3997萬1265股普通股、約15.19％股權，每股轉讓價格為人民幣14元、總交易價格為人民幣5.59億元。

同時，工業富聯亦與鼎捷軟件股東TOP PARTNER控股、上海新藹諮詢，以及鼎捷軟件創辦人孫藹彬、董事長兼總裁葉子禎等人簽署協議，針對公司重大事項決策維持一致行動。藉此，工業富聯將可掌控鼎捷軟件共22.85％股權，成為鼎捷軟件最大股東。

公告指出，此交易未構成關聯交易、亦未構成重大資產重組，但有待取得DC Software母公司神州信息股東會表決通過，並獲得證監會、深交所及相關監管機構及政府部門批准，仍有未能依約履行的風險。

鼎捷軟件前身為1982年在台成立的鼎新電腦，2001年4月上市掛牌交易，2007年由大股東全數收購私有化，於2008年下市、與中國大陸轉投資的神州數碼整合，2014年1月以鼎捷軟件於深交所掛牌上市。

鼎捷軟件2019年營收14.66億元（人民幣，下同）、年增9.33％，歸屬母公司稅後淨利0.89億元，年增40.55％，每股盈餘0.39元。不過，2020年首季營收2.31億元、年減9.34％，歸屬母公司稅後虧損0.52億元、每股虧損0.2元，較去年同期虧損增加達1.52倍。

(時報資訊)