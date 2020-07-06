京城銀（2809）受惠利息收入穩健成長、資本市場回穩帶動金融資產帳面價值回升，2020年6月、第二季獲利雙繳「雙升」佳績，帶動上半年自結稅前獲利24.02億元、稅後淨利19.86億元，分別年增達1.66倍、1.57倍，稅前每股盈餘2.14元、稅後每股盈餘1.77元。

京城銀2020年6月自結稅前獲利6.47億元、稅後淨利3.72億元，分別月增0.51％、13.4％，並較去年同期虧損20.35億元、18.81億元大幅轉盈。稅前每股盈餘（EPS）0.4元、稅後每股盈餘0.33元，較5月0.4元、0.29元略增，並較去年同期大幅轉盈。

合計京城銀第二季自結稅前獲利13.74億元、稅後淨利10.92億元，分別季增33.65％、22.31％，並較去年同期虧損10.81億元、10.57億元大幅轉盈。稅前每股盈餘1.23元、稅後每股盈餘0.98元，優於首季0.91元、0.79元，並較去年同期負0.95元、負0.92元轉盈。

京城銀6月獲利成長，主要受惠利息淨收益達4.28億元，月增1.49％、年增達11.71％帶動。同時，全球資本市場表現回穩，使金融資產帳面評價收益回升至2.29億元，月增近5.45倍、年增亦達1.09倍。

而京城銀今年6月、第二季獲利均較去年同期大幅轉盈，主因去年大同集團旗下矽晶圓廠綠能擬解散清算，身為最大債權銀行的京城銀對此全數提列25.1億元呆帳，拖累6月及第二季大幅虧損，亦拉低上半年比較基期，使京城銀今年上半年獲利較去年同期倍增。

京城銀表示，上半年全球均遭逢新冠肺炎疫情威脅，迄今未見明顯緩和跡象。台灣在防疫得宜下，大部分經濟活動得以正常運作，但仍有部分產業難逃衝擊。不過，京城銀截至6月底逾放比0.01％、逾放覆蓋率12646.32％、放款覆蓋率1.41％，仍維持高資產品質表現。

展望後市，隨著「振興三倍券」將於15日正式上路，京城銀數位金融為力挺在地商家，享受消費商機並進行數位轉型，於6月推出台灣Pay收款服務，且年底前申辦商戶皆能享有手續費優惠，盼能擴大數位金融服務場域，協助在地商家拓展商機。

此外，富時羅素6月初公布最新指數審核結果、進行成分股調整，京城銀首度納入台灣高股息指數，成為唯二的金融股。對此，京城銀表示感謝肯定，未來營運仍將持續穩健的經營策略，努力為股東創造價值而努力。

(時報資訊)