高雄市前市長韓國瑜遭罷免成功之後，有民眾發起罷免議員活動，其中時代力量議員黃捷、民進黨議員陳致中都遭點名，且連署活動都在持續進行中。而黃捷日前在臉書直播中提到，「其實自己一直都還蠻不擔心的，非常的沒有把這件事情放在心上」。對此，發起人也回擊，目前累積份數大約落在26000份左右，「黃捷不擔心是因為我們還沒送！」

黃捷說，大家都幫她分析好了，很感謝大家的熱心，其實自己一直都還蠻不擔心的，非常的沒有把這件事情放在心上，倒是會觀察一下罷捷的設計、文創小物等，因為都還蠻有創意的。

據《ETtoday新聞雲》報導，罷捷發起人王先生表示，接下來全力將整理連署書分冊，目前累積份數大約落在26000份左右，更要直攻深綠選區；另外，他也透露，要把能量累積在第二及第三階段，未來也會有遊行和造勢。

針對黃捷坦言不擔心罷免一事，發起人也回擊，「黃捷不擔心是因為我們還沒送！」

(中時電子報)