深綠團體力推正名運動，立法院長游錫堃昨也拋出中醫「去中化」，引發爭議。有評論認為，民進黨推動去中、培養天然獨有利執政，便是民進黨政治操作的最上位。民進黨穩坐台灣第一大黨，徹底的去中、趨獨，將使台灣情勢愈來愈險峻。

《中時》社論指出，總統蔡英文打著「今日香港，明日台灣」、反對「一國兩制」旗幟，以817萬票高票連任。不到半年，《港區國安法》公布實施，即使西方國家集體譴責並予以制裁，卻無法撼動香港「二次回歸」的既成事實。「國際危機組織」6月的「危機觀測」近年來首度將台灣海峽列為政治與安全情勢重大惡化地區，《港區國安法》即為因素之一，台海緊張升高！該評論認為，《港區國安法》使原屬長期慢性競爭的台灣問題，隨時可能突變為「猛爆性」對抗，消費香港議題的民進黨政府如不能警覺，及時調整現行兩岸及外交政策，今日香港足為台灣借鏡。

《中評社》則提及，高雄市長補選民調結果出爐，民進黨推出的陳其邁都以過半支持度遙遙領先，國民黨與民眾黨推出的人選民調遠遠落後陳。該評論稱，這已是台灣政治版圖縮影，民進黨在台灣已無對手，為了引獨鞏固政權，執政之路愈走愈險，台灣的下一步勢將由美中角力來決定。

該評論也提及，推動去中、培養天然獨有利民進黨永續執政，便是民進黨政治操作的最上位，如今已開花結果。綠營更不放棄任何一次機會加碼，包括2020大選時抓住香港反送中、最近的《港區國安法》民進黨都卯起來衝。民進黨穩坐第一大黨，除非外部發生結構性變化，就會繼續執政下去，徹底的去中、趨獨，將使台灣情勢更險峻。

(中時電子報)