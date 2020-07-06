立法院長游錫堃5日在中醫論壇致詞時建議，把台灣的中醫藥叫做「台醫」「台藥」或「漢醫」、「漢藥」，意圖將中醫「去中化」。港媒分析認為，游身為立法院長和綠營正國會大老，還公開表達這件事，在華航更名、護照改名等爭議還躺在立院協商階段，游錫堃作法可能另有深意。

游錫堃昨天在致詞時表示，漢醫有幾千年歷史，中醫則只有百年左右，漢醫傳到朝鮮半島叫做韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫。他說明，在台灣年紀比較大的人過去都叫漢醫漢藥，如果說叫台醫台藥「應該也不錯」。

據港媒《中評社》6日報導，目前立法院正值臨時會期間，有關華航更名、護照改名等決議，文還在朝野協商中，連民進黨黨鞭處理都很謹慎，就是不願意在兩岸關係變動之際，再火上加油，但身為立法院長卻帶頭挑起敏感議題，這樣做到底是故意？還是政治敏感度不夠？加上兩岸關係緊繃與中美情勢升溫，也可能讓台灣成為引爆點。

評論進一步分析，游錫堃是正國會的領導者，「大師兄」交通部長林佳龍檯面下想爭取大位。游錫堃一再挑起「去中化」與統獨議題等，對林可能形成壓力，與想挑戰大位的另一位桃園市長鄭文燦有所區隔。

(中時電子報)