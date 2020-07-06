海陸翻覆意外再添一死 陳志榮上士拔管殉職

海軍陸戰隊操演意外，昨（5）日又傳出壞消息，晚間6點半，上士陳志榮家屬同意放棄急救，宣告死亡。另一位上兵蔡博宇，則是凌晨12點36分在家屬同意下拔管，宣告死亡。下午家屬強忍悲痛招魂，而在蔡博宇殉職不久後，又傳出負責這次預演的教官輕生死亡，軍方表示，楊姓少校負責兩棲登陸測考官，6年來表現正常，並不是外傳說的，因為預演意外遭到責難而輕生。

檢察官以及警方鑑識小組，晚間陸陸續續從海軍左營分院旁的往生室走出來，因為3日操演意外落海重傷的上士陳志榮，家屬不忍他再插管受苦，5日晚間6點半也放棄急救，宣告死亡。

海軍陸戰隊政戰主任林傳盛：「經過國軍高雄醫院左營分院搶救，（陳志榮）在傍晚仍不幸殉職，本部對於陳志榮上士跟蔡博宇上兵，在本次操演中，戮力的戰訓因公殉職，堪稱是國軍的菁英，也是我們陸戰隊的英雄。」

蔡博宇家屬：「博宇，下車了。」海軍陸戰隊99旅上兵蔡博宇，也在意外中受重傷，5日凌晨凌晨12點36分，家屬同意拔管放棄治療，操演意外已經造成兩死一重傷。

蔡博宇親友：「對他印象不錯，印象大家都很好。」26歲的蔡博宇是雲林人，在家中排行老三，有兩個哥哥跟一個妹妹，長輩痛心，陸戰隊學弟更是惋惜。

（圖／中天新聞畫面）

學弟在臉書PO文悼念，表示當時落海的時候眼鏡掉了，但模糊視線裡感覺到你的身影，如果有能力拉住你是不是…，最後只希望蔡博宇一路好走，是永遠的陸戰英雄，最敬愛的學長。

只不過5日這一天，負責這次訓練任務的楊姓少校，傳出在部隊結束生命，外界就有人猜測，楊姓教官可能為此壓力太大。海軍教準部發言人張存義：「沒有，調查也還沒調查到他。」

接連傳來的壞消息讓軍方士氣低靡，儘管軍方表示，會全力協助殉職官兵家屬處理後事以及撫卹事宜，但家屬最想看到的，恐怕還是演練意外的調查真相。

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