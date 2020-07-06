5日下午家屬及軍方同仁抵達高雄市立殯儀館，現場氣氛相當哀戚。（洪浩軒攝）

海軍陸戰隊3日漢光演習預演，因操舟翻覆造成7人落水，其中3人命危，雖全力搶救，5日仍傳出2死憾事。26歲上兵蔡博宇及36歲上士陳志榮，家屬先後同意放棄急救。檢方相驗後，確認2人死因為生前落海、窒息及其併發症導致死亡。

檢察官已指示高雄憲兵隊會同高雄市左營警分局鑑識人員，針對當日操演使用的橡皮艇及設備採證，並訊問現場證人，釐清事發經過。

蔡博宇昨凌晨由醫院宣告死亡，家屬招魂後回到高雄市立殯儀館，現場氣氛哀戚。晚間6時許，命危的上士陳志榮也經家屬同意放棄急救，讓陸戰隊1日之內折損2名菁英。

另名34歲中士阿瑪勒．道卡度仍以葉克膜續命，正與死神拔河，院方5日表示「極力搶救中」。阿瑪勒．道卡度的姊姊到院探視透露，「有進步」，就看這幾天能否自主呼吸。阿瑪勒的4名年幼子女也寫卡片為爸爸祈福，聲聲呼喚「我在等你回來親親我、抱抱我」。

海軍司令部表示，陳志榮與蔡博宇戮力戰訓因公殉職，對此深感悲慟與不捨，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

(中時電子報)