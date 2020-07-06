慧洋-KY(2637)6月合併營收為9.05億元，單月稅前虧損為1.17億元，每股稅前虧損0.17元。不過，下半年慧洋轉趨審慎樂觀，主要南美穀物運輸旺季即將進入尾聲，第3季起，將迎接北美糧食出貨旺季，由於全球因疫情影響，使各國糧食穀物庫存低於安全水位，隨著疫情趨緩後，各地陸續解封、振興，加上大陸國內鐵礦砂庫存量不足，帶動鐵礦砂需求攀升，6月下旬海運業已出現需求回補潮，有助慧洋下半年營運回穩。

公司表示，6月中旬起BDI指數已大幅回升，然而公司船舶新一期的租金及運費大多於7月起才會反映，因此6月本業營運部分仍較上個月持平；此外，6月另因台幣升值而認列匯兌損失約美金100萬元，以及因第2季燃油價格下跌而認列約美金100萬元的存貨跌價損失，是6月虧損原因。累計上半年合併營收為55.16億元，稅前虧損4.24億元，每股稅前虧損為0.62元。

散裝航運今年第2季因新冠肺炎疫情高峰而進入谷底，全球各地進行停工、封城與邊境管制，以及部分國家內需優先政策，致使海運需求萎縮，慧洋第2季單季虧損。然而隨著疫情逐步緩和，6月中下旬開始，運輸業進入需求回補階段，帶動BDI指數從最低393點回升至月底1799點，漲幅逾358％，其中BCI從3月最低-372點回到6月底4264點，而與慧洋主要船型相關的波羅的海指數巴拿馬極限型（BPI）、輕便極限型（BSI），也因為全球穀物糧食等剛性需求支撐，指數亦同步開始走揚。

在船隊規劃方面，慧洋今年已交付6艘節能新船，其中兩艘裝備有脫硫器設備，6月新加入船舶為由日本今治造船（Imabari Shipbuilding）建造靈便型（Handy/37,600 DWT，船名：Bunun Miracle）散裝貨輪，以及由日本海洋聯合造船(Japan Marine United Corporation)建造，巴拿馬型（Panamax /82,400 DWT，船名：Sakizaya Treasure）NOx第三期環保節能船，慧洋最新船隊總數為135艘，平均船齡約7年，下半年起也將依市場行情汰換處分老舊船舶。

(時報資訊)