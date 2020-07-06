Lift Every Voice and Sing with Lyrics

美國NFL為了表達對黑人民權的支持，計畫要在開打首周的每場比賽播放「黑人國歌」，奏完之後才會播放美國國歌。所謂的黑人國歌，原名Lift Ev'ry Voice and Sing，是1899年由NAACP(有色人種協進會)領袖所創作，1919年被他們改名「黑人國歌(Black National Anthem)」。

NFL正被球員單膝抗議國歌搞得焦頭爛額，他們認為播放「黑人國歌」，黑人球員應該就不會再抗議了吧？恰恰相反，這個計畫遭到外界大肆批評，NBA球星柯瑞(Stephen Curry)在網路回文說：「誰能跟我說明一下，他們這招對現況有任何幫助嗎？」

名人堂球星Shannon Sharpe在他主持的節目上說明：「聽到這首國歌，我們黑人就不貧窮了？這樣對我們的教育不平等、資源不平等的問題有任何改善？不要只是摸頭，請告訴我們，你究竟能為我們做什麼。」

美國網友也對此感到錯愕，「一個國家裡還可以有另一首國歌？我以為內戰已經打完了。」「我有黑人血統，所以我比別人多一個國籍了。」「怎麼不用饒舌歌。」

其實這首歌原本是寫來紀念前總統林肯(Abraham Lincoln)，只是「黑人國歌」本身頗有爭議，NFL被認為有分化族群的惡意，「這是很美的歌，但這舉動既危險且愚蠢。」如果NFL真有誠意處理抗爭問題，起碼也要先與抗議領袖凱普尼克(Colin Kaepernick)和解再說。

(中時電子報)