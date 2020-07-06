小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（6日）財經重點。

【1】台股三齊發箭 攻克萬二有譜

台股端午連假開盤後，先抗跌、再強漲，多頭最新三箭齊發：看好股后矽力-KY與第三高價股祥碩爭相躍上2,000元，搭配股王大立光發動、炒熱光學雙雄，再加上台積電股價於法說會前啟航，千金、股王、權王多手聯彈，台股攻克12,000點機率大增，進一步挑戰歷史紀錄12,682點亦非空想。

【2】投信布局Q3績效 搶進14檔

資金行情持續翻騰，外資回流受矚，然進入7月，投信為第三季績效默默耕耘，包括緯創（3231）、英業達（2356）等14檔獲青睞，上周來累積買超1,484～10,932張不等，且技術面呈多頭排列，可望揮軍再攻，邁向下一波行情。

【3】大立光６月回神

大立光6月營收41.36億元重返雙升格局！但受疫情影響，第二季營收126.85億元，創下2019年第二季以來的新低。法人預估，大立光第二季應是今年營運低點，單季EPS將跌破50元大關，下半年則有望先蹲後跳。

【4】政院四年500億 助攻5G建設

隨著電信三雄宣布5G開台，下半年將進入5G建置高峰期，知情官員透露，行政院初步同意通傳會（NCC）提出規模近500億元補助方案，用於促進5G基礎建設、縮短城鄉數位落差、推廣數位公益服務三大用途，將透過補助鼓勵業者加速5G建置，並以四年時間推動。

【5】國慶過後 美疫情恐難收拾

美國疫情在國慶周末持續升高，佛羅里達州和德州4日各自創下新冠肺炎單日新增確診人數新高紀錄，兩州合計約2萬人，占全美單日新增數逾4.5萬人的將近一半。美國目前是全球累計確診與死亡人數最高國家。專家擔心國慶周末過後，疫情恐一發難以收拾。

(中時電子報)