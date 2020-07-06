假coser妹昨天(7/5)在亞洲動漫創作展(PF32 開拓動漫)上沒穿內褲、掀裙子露黑森林，大辣辣地站在花博公園給人拍攝，引起coser圈、社會大眾不滿，就連她就讀的科大校長也看不下去，昨天(7/5)在不公開的討論版底下留言，被網友轉貼到臉書、PTT上，校長表示這名學生已觸犯刑法，今天一早到校會立刻處理她。
這名假coser妹在公共場合裸露黑森林後，面對外界批評人不以為意，在自己的臉書下回網友，說她沒什麼好道歉的，「我就是在做自己，這是個臨時起意的社會實驗」，又掀起一股軒然大波，甚至連假coser妹就讀的科大校長也震怒，「已觸犯刑法，請大家不必討論，學校明天（指7/6）一早會立即處理。」
對此，網友紛紛表示，「好好穿內褲吧」、「要被校長處理惹www」、「真的屌啊！一秒惹怒c圈、女權、校長」。《中時電子報》向該科大求證，科大公關表示，會在了解全案後回覆。
(中時電子報)
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