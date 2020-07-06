二極體廠—德微(3675)自結6月合併營收為1億3322萬6000元，較去年同月成長1.8%，儘管下半年產業透明度不高，德微因垂直整併亞昕及產品佈局效益開始顯現，第3季業績可望維持第2季水準，德微亦審慎樂觀看待下半年業績，預估今年業績可望比去年好。

德微於2018年7月取得晶片廠—亞昕科技60.11%股權，將亞昕封裝業務納入德微體系，並朝上游晶片廠進行發展，亞昕則轉型承作晶片業務，為強化垂直整合效益，德微今年第1季再將亞昕持股拉升至99.51%，完全整併亞昕，隨著垂直整合效益顯現，讓德微今年上半年業績無畏全球新冠肺炎疫情穩定成長。

德微6月合併營收為1億3322萬6000元，與5月相當，年成長1.8%，累計第2季合併營收為4億1441萬9000元，較第1季成長8.2%；累計1到6月合併營收為7億9738萬元，較去年同期成長7.7%。

德微表示，雖然上半年市場受到新冠肺炎疫情影響，有重複下單之情形，受惠於在家工作需求帶動遠端伺服器、NB、通訊用之二極體需求增加，且德微工廠根據地在台灣，受疫情影響有限，讓公司第2季整體表現淡季不淡。

亞昕在德微努力調整下於2019年轉虧為盈，晶片產能亦從每個月3000片增加至目前2萬片規模，亞昕晶片廠稼動率亦從德微入股前約15%拉升到目前的80%，無論是產能利用率與工廠稼動率皆有顯著的提升、進一步帶動整體合併後營運綜效。

展望下半年，德微表示，公司將持續強化產線能力、提升良品率，在疫情緩和或退去後，全球的需求面提升，期待5G、車用電子與AI智能之需求，帶動週邊應用對二極體之需求，進而推升公司業績。

(時報資訊)