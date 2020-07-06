上週五因美國國慶美股休市；上周影響市場的消息首先是美國新增感染人數創下單日新高，部分實施經濟重啟的州被迫重新設置人群管制，其次是六月非農就業數字數據大幅優於市場預期，顯示重啟後就業市場得到快速改善，激勵上周美股走高，中國A股帶量突破壓力區上漲。本週重要經濟數據不多，關注美國疫情發展和暑假開始後資金流向。

上週四在美國非農就業人數優於市場預期，創歷史單月最大漲幅，帶動美股四大指數收紅，激勵台股上週五股匯雙漲，在半導體、IC 設計、網通、等拉抬下，指數持續往12,000點邁進，終場加權指數以上漲104.02點的11,909.16 點作收，漲幅0.88%，成交金額2170.00億元。

三大法人合計買超163.07億元，外資買超104.96億元、投信買超33.40億元、自營商買超24.70億元。

在外資回補+除權息旺季+資金行情下，近期加權指數突破年初頭部頸線11,777點關卡，持挑戰年初高點12,197.64點壓力，未出現爆量長黑K棒前，短多續強，偏多操作為宜。短線可留意：半導體、IC 設計、蘋概股、主機板、業績成長股、高殖利率股等。

(時報資訊)