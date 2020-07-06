林婦（中）隔著鐵窗凝望不幸葬身火窟的兒女和丈夫遺體，當場痛哭。火調人員現場進行採證，初步研判起火點在客廳。（曹婷婷攝）

台南市消防局現場釐清火警原因。（曹婷婷攝）

台南市消防局火調科人員現場進行火調。（曹婷婷攝）

台南市關廟區四維街380巷一處民宅，6月23日凌晨發生火警，釀成屋內祖孫3代4死2插管悲劇， 這場大火原以為是電氣走火釀禍，不過案情恐逆轉，1名62歲張姓男子疑與屋主的大姨子發生感情糾紛，從後門侵入縱火，但火警隔天就輕生身亡，整起事件再添疑雲。

火警現場是1戶磚造平房，住了祖孫3代6人，其中3男1女來不及逃生，警消到場時已被燒成焦屍，4死分別為61歲屋主林忠益、34歲兒子林家榮、屋主12歲孫子與10歲孫女，另54歲屋主妻子及其59歲大姊吸入性嗆傷，意識清醒送成大醫院救治。

據悉，62歲的張姓嫌犯是屋主林忠益大姨子的男友，事發前曾至住所嗆聲，檢警調閱監視器後，也確實發現張嫌曾騎腳踏車徘徊附近，行徑可疑。此外，案發當天張嫌還疑似向朋友借錢，聲稱需要盤纏跑路，並稱「那場火是我放的！」，並於隔日被發現在關廟山區一處工寮內輕生身亡，未留遺書，疑為畏罪輕生。

關廟林家3代同堂5人同住，全家擠在10坪不到的屋子，屋主林忠益與54歲東姓妻子、次子林家榮及林家榮一雙兒女同住，東女胞姊正好來台南玩暫住。而其中，東女胞姊原與張嫌同居，疑因感情糾紛，才會借住關廟林家，也引發張嫌一氣之下犯案。

台南市歸仁警局指出，已組成專案小組，調閱案發現場監視器，將與檢方、消防局積極合作，盡速釐清案情真相。

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