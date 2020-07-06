大聯盟球季已經因為疫情關係延宕多時，如今又傳出不少確診案例，讓球於們都相當警惕，甚至要家人不要到處亂跑，休士頓太空人游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）就要求曾被選上「德州小姐」的妻子丹妮拉（DaniellaCorrea Rodriguez）不要去做沙龍，等到疫情過後再去修甲做頭。

大聯盟開幕戰預計會在本月23、24日舉行，如今聯盟加強球員篩檢後，確診案例頻傳，導致許多大咖球星都在考慮棄賽，據《美聯社》報導，柯瑞亞認為，想讓球季順利開打是每個人的責任，他說：「我們正在做的事情就是外出訓練，結束後回家，我認為這是關鍵…如果我們能讓整件事變得很簡單，像是訓練完後就回家休息，我認為我們會沒事的，並且能夠球季繼續下去。」

不僅如此，柯瑞亞希望妻子在這段期間不要前往公眾地方，他向丹妮拉說：「現在不要去修指甲，也不要去做頭髮，所以我們必須待在家裡，專注在棒球季上面，一旦疫情結束後，那妳就可以去修甲或是做任何想做的事情。」

丹妮拉曾在2016年被選上「德州小姐」，同年太空人球團曾邀請她到主場開球，到了2017年，球隊贏得世界大賽後，柯瑞亞也在球場內向她求婚，這充滿粉紅泡泡的場面，讓丹妮拉十分感動，最後答應柯瑞亞的求婚。

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(中時電子報)