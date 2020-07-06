美國於4日美國國慶當天，在南海啟動雙航母演習作戰，更大秀「夜間起降」的戰技。對此，資深媒體人康仁俊直言美軍秀「這招肌肉」的背後用意，像世界展示美軍戰力是24小時不間斷。

康仁俊在政論節目《鄭知道了》上表示，美軍這次除了秀「雙航母」的演習照外，更特別秀了「夜間起降」的戰技。要知道一般白天飛航時，通常是以目視為主，儀器為輔。

可是當在夜間海上飛行時，康仁俊直言，周圍沒有明顯的地標跟地物來讓人做判別，所以飛行員必須非常仰賴一個東西，就是電子飛行儀表系統（EFIS）。其次，飛行員要跟航母上面的航管保持非常良好的互動和溝通。飛行員夜間飛行，就是矇著眼睛在飛行，他們唯一能信任的耳機裡面的航管通訊，以及飛行的儀器。

康仁俊指出，夜間飛行最困難的地方在於，飛行員要將落落時難度增高，因為一般白天飛行時，「我可能飛到某一個地點，我們就有一個檢查點，那我在這個點，假如我要降落，我的高度可能要降到譬如說400公尺或是多少。但是你在海上，沒有東西可以判別時候，他就必須要靠（儀器）」。

其次，康仁俊再表示，還要注意海象的情況，因為海面情況隨時都在變。假如飛行員要降落時，甲板高度適合飛機降落，但突然一個浪來還是海面起伏過大，就非常考驗航管和飛行員的溝通默契。當然這也考驗飛行員的駕駛技術，因為飛行員的技術不好，是沒人敢在夜間做起降的。

康仁俊強調，美軍這次秀的這個肌肉，背後展示的是美軍24小時的F18A都處在起降的狀態，這其實在一般的航母上很少這樣做。航母最大的戰力就是飛行員，如果飛行員的能力能夠在全天候的起降的話，表示其戰力是24小時。

(中時電子報)