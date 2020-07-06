飛蚊症病患，使用眼科超音波，可見玻璃體混濁(投射在視網膜上，產生陰影，是形成飛蚊症的原因)。（洪啟庭提供／柯宗緯高雄傳真）

服用水果酵素連續三個月後，玻璃體混濁消失，飛蚊症也獲得大幅度的改善。（洪啟庭提供／柯宗緯高雄傳真）

40歲過後年紀老化或長期使用3C產品等，都可能產生飛蚊症。台灣與日本醫藥界合作研究多年，最近終於開花結果。大仁科技大學製藥研究所長副教授洪啟庭指出，定量服用3種天然水果酵素，可有效改善飛蚊症，研究更發現每天早、中、晚各服用1錠膠囊，3個月後，飛蚊症約有71％消失，且無其他副作用及身體不適。

這項研究由台灣大仁科技大學製藥研究所長謝博銓藥學博士與副教授洪啟庭醫學博士、日本防衛醫科大學眼科教授竹內大醫學博士、東京醫科大學眼科醫局長竹內禮醫學博士等人所組成研究團隊，自2015年起展開研究，為人類飛蚊症治療帶來新曙光。

關於治療飛蚊症方法，洪啟庭表示，減少暴露於太陽下、與減少滑手機的時間，將可預防飛蚊症之增加。或是尋求雅鉻雷射與玻璃體切除術，前者步驟方便，但需高額自費治療，國內也很少用。

另外，近來美國與歐盟研發Ocriplasmin（奧克纖融酶）並注射於玻璃腔內，有時還需配合手術進行，在台灣罕見。其保留酶活性片段的重組絲胺酸蛋白酶，可溶解混濁物，但只有11％患者有反應，但每劑需2000美金，且有時需合併手術與重覆注射，其手術過程相當麻瑣與昂貴。

洪啟庭認為，目前治療飛蚊症的方法，成功率變異大，有的風險過大或太多，甚至引起失明，不然就是步驟繁瑣，或價格昂貴而療程不確定等。研發有效、積極、安全、方便的治療方式，一直是醫藥界的目標。

關於「定量服用三種天然水果酵素，可有效改善飛蚊症」之研究成果，洪啟庭進一步指出，這3種天然酵素為木瓜酵素、鳳梨酵素與無花果蛋白酶，分別由木瓜、鳳梨與無花果等熱帶水果中萃取，並以最佳比例值混合後置於特殊慢釋型膠囊，保護口服後在胃中不被破壞其活性，使酵素在小腸中被大量吸收，發揮最大功效。

洪啟庭提到，3種定比例混合的水果酵素，竟然對於糖尿病視網膜病變或外傷引起的血塊也可清除吸收。而研究中更發現每天早、中、晚各服用1錠膠囊，3個月後，飛蚊症約有71％消失，且無其他副作用與身體不適。

謝博銓所長也指出，這3種水果酵素本身，對身體其他部分的健康維護，也具療效。像是木瓜酵素能控制發炎與疼痛。鳳梨酵素可止痛與清除壞死組織。無花果蛋白酶可溶解各類型蛋白，和奧克纖融酶具有相同的絲胺酸酶之藥理作用。因此，研究發現以水果酵素混合對飛蚊症是安全而有效的治療方式。

值得一提的是，謝博銓指出，這項跨國性研究，不僅具有開發新藥，學術外交、幫助種植水果的農民產銷等益處，對於蔡總統提出「拚經濟」的政見落實，與有效提升台灣庶民經濟亦有幫助，目前已向美國申請專利中。

洪啟庭表示， 從今起對於飛蚊症，患者不光光只能消極且無助的「觀察」而已。水果酵素應用於飛蚊症，是全世界的首次發現，這種安全、方便、而有效的治療方式即將上市，對於飛蚊症患者而言是極大的福音。

(中時 )