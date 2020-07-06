高雄市長及議長補選即將舉行，國民黨祕書長李乾龍上午表示，議長保衛戰應有8成可以達成，因為議長保不住，市長也不用選了，他跟國民黨主席江啟臣也要走路了。

李乾龍上午接受廣播【羅友志嗆新聞】訪問時說，他跟江啟臣的責任，就是要把高雄市議長的位子穩住，因為國民黨議員在高雄市有多數，議長之戰再不穩住，代表這個黨已潰散，那主席跟祕書長還能再在位子上嗎？所以「第一個任務就是穩住議長」，穩住議長才有市長席次， 如果議長沒有了，市長也不用選了，國民黨敗、敗、敗，要敗到哪裡去？

針對議長補選假投票，副議長陸淑美敗下陣來，李乾龍也說，敗的一方一定不舒服， 已請前立法院王金平出面勸陸，希望能以黨為重，李乾龍認為，有王金平出面協調促進整合，對於陸淑美來說，「議長保住，副議長就還是她」。

而對於高雄市長補選，國民參選人李眉蓁的輔選，李乾龍說，會協助拉高李的聲量，也希望民進黨的貪腐集團不要回高雄。

此外，對於主持人尖銳發言，問前新北市長朱立倫是不是在鬥江啟臣？李乾龍笑答，這個問題很好，「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」一個黨要有競爭，所以這也不是壞事。

(中時 )