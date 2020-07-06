立法院長游錫堃5日出席中醫師公會全國聯合會舉辦的學術論壇，他在會中提議將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」也不錯，此話一出，立刻掀起外界議論。對此，前藍委孫大千痛批，「採用同樣的醫術，使用同樣的典籍，難道改了一個名字，就會變成了完全不一樣的東西嗎？這種自欺欺人的論調，講出來不怕丟臉嗎？」

游錫堃表示，漢醫有千年歷史，中醫僅有百年，在台灣，年紀較長的人過去都稱漢醫、漢藥，「這個事情，我是覺得大家可以思考思考」，「如果叫台醫、台藥，應該也不錯」，但如果大家覺得不夠好，就可叫漢醫漢藥也無所謂。他也強調，這是他個人的淺見。

孫大千則是在臉書寫下，「中醫」的「中」字，「是因為起源於中國大陸，歷經數千年的累積和發展，並不是代表中華人民共和國所獨創，這麼簡單的道理，堂堂立法院院長都不知道嗎？」他也批評，「照這種邏輯，那麼所有源自於中國大陸的宗教信仰，是不是都要改名？所有源自於中國歷史的書籍著作，是不是都要改名？恐共恐到這種地步，不會覺得太可笑嗎？」

另外，孫大千認為台灣和中國大陸分享了同樣的歷史文化的傳承，這是無法改變，也不需要改變。這並不會影響兩岸目前在不同政治制度治理的政治現實。最後，他也說，有志氣的政治人物應該要思考的是，如何在既有的中華文化的底蘊之上，發展出具備台灣特色的獨特風采。

(中時電子報)