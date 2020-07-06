立法院長游錫堃5日在中醫論壇致詞時，喊出建議「中醫」改名「台醫、漢醫」，盼中醫「正名」並「去中化」。對此，高雄市政府前新聞局長鄭照新表示，「我感覺講這些五四三，院長平常都沒事做嗎?」。
游錫堃昨天在第90屆國醫節第12屆台北國際中醫藥學術論壇致詞時表示，漢醫有幾千年歷史，中醫則只有百年左右，漢醫傳到朝鮮半島叫做韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫。他說明，在台灣年紀比較大的人過去都叫漢醫漢藥，如果說叫「台醫、台藥」應該也不錯。
同日出席的中醫師公會全聯會理事長柯富揚表示，中醫用了千年的東西到了德國變成循利寧，開發中藥新技術刻不容緩，次外，像是針灸、傷科，健保署指提供的只有200多點且還要打折，而中醫平均每年照顧全台約650萬名民眾，健保總額卻只占3.6％，盼政府給予中醫更多的支持。
對於中醫改名台醫，鄭照新指出，他對此事暫不評論，但他個人感覺，「只是講這些五四三，院長平常都沒事做嗎？」。
貼文一出，也引來「核能流言終結者創辦人」黃士修留言，預測最後結局「總統府立法局，照案通過，沒什麼需要討論的」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。