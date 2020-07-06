立法院長游錫堃5日在中醫論壇致詞時，喊出建議「中醫」改名「台醫、漢醫」，盼中醫「正名」並「去中化」。對此，高雄市政府前新聞局長鄭照新表示，「我感覺講這些五四三，院長平常都沒事做嗎?」。

游錫堃昨天在第90屆國醫節第12屆台北國際中醫藥學術論壇致詞時表示，漢醫有幾千年歷史，中醫則只有百年左右，漢醫傳到朝鮮半島叫做韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫。他說明，在台灣年紀比較大的人過去都叫漢醫漢藥，如果說叫「台醫、台藥」應該也不錯。

同日出席的中醫師公會全聯會理事長柯富揚表示，中醫用了千年的東西到了德國變成循利寧，開發中藥新技術刻不容緩，次外，像是針灸、傷科，健保署指提供的只有200多點且還要打折，而中醫平均每年照顧全台約650萬名民眾，健保總額卻只占3.6％，盼政府給予中醫更多的支持。

前高雄市政府新聞局長 鄭照新臉書Po文。(圖/翻攝自 鄭照新臉書)

對於中醫改名台醫，鄭照新指出，他對此事暫不評論，但他個人感覺，「只是講這些五四三，院長平常都沒事做嗎？」。

貼文一出，也引來「核能流言終結者創辦人」黃士修留言，預測最後結局「總統府立法局，照案通過，沒什麼需要討論的」。

(中時電子報)