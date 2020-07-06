高雄補選8月15日登場，各黨把握時間掃街拜票，國民黨參選人李眉蓁昨（5）日晚間在臉書吐露從補選徵召一路走來的心路歷程，表示自己從沒想過會代表國民黨競選高雄市長，但她已經準備好了。

李眉蓁表示，補選的徵召來得又急又快，團隊整建從一開始的紛亂，到現在完整的一支隊伍，過程有中央的協助，也有來自各地方的奧援，過去沒思考過會參與高雄市長的選舉，畢竟大家都知道，國民黨過去的傳統文化，論資排輩自己似乎排在很後頭。

如果說準備好擔任一個值得託付的市長了嗎？李眉蓁自信的說，「打從我決定從政那天起，就已經準備好了」，因為從政不管是擔任民意代表或地方首長，無非就是出來「為民服務」，過去服務左營、楠梓的鄉親，未來還是初衷不變，服務38個行政區廣大的市民朋友。

李眉蓁看到這城市面臨許多的問題，但人微言輕，無力去改變，所以面對黨中央的徵詢決定義無反顧。她主張公托全面化、校園更安全、青年築夢城、樂齡宜居市 等4大層面，從「嬰幼青老」人生四個階段擘劃未來市政走向，希望未來有機會擔任市長來落實。

李眉蓁也坦言，這是一場不對等的選戰，對手打過多次市長選舉，論選戰確實技不如人，但有的是每一位願意站出來、願意支持關心幼教、努力替青年找出路、關懷長輩生活的李眉蓁。

(中時電子報)