羅智強臉書發文。（摘自羅智強臉書）

國民黨革實院長羅智強5日指稱台灣對新南向國家的出口至今為負數，經濟部為此提出6點澄清，指新南向政策方向正確。羅智強上午解讀，經濟部說這麼多，意思就是依賴中國、把台灣鎖進中國、就是「舔共，並嘲諷民進黨政府「嘴巴說不要，身體卻很誠實」。

羅智強昨天於臉書貼文指出，2020年1到5月，台灣的出口成長，大陸港澳成長8.9％，美國也有4.7％，而民進黨敲鑼打鼓的新南向國家，則是慘不忍睹的-5.1％，數字證明，新南向的成效，到目前為止根本是「負」的。

他說，疫情越嚴重，民進黨越是依賴大陸市場，出口依存度甚至達到了十年新高的41.5％，也因為依賴大陸，民進黨不敢把憲法中的「國家統一前」拿掉，把大陸地區跟香港視為中華民國領土，並且完全延續馬英九的「兩岸同屬中華民國」的現狀，用這樣的方式，來讓北京當局保持兩岸的經貿往來，這用過去民進黨的標準，不就是「舔共」嗎？

不過經濟部昨天提6點回應，表示從國際經貿環境、主要國家貿易的相對表現、國際投資流向、全球供應鏈變動等因素來看，證明新南向政策方向正確，經濟部持續推動。

羅智強今早再發文說，謝謝經濟部的「抬舉」，他一篇貼文，換來落落長的六點回應。但看完，他笑了？ 這麼多，意思就是依賴中國、把台灣鎖進中國、就是「舔共」啊！

他說，疫情越嚴重，民進黨的經濟越依賴大陸市場，反而新南向是負成長；經濟部發新聞稿說，這是因為「中國大陸復工最早」，經濟部，這不是打了陳時中一巴掌嘛？

羅智強說，外籍人士的外籍子女可以入境，台灣人民的大陸戶籍子女不能入境；陳時中說這是因為大陸最危險，病毒最毒。結果經濟部講了實話，事實是「中國大陸復工最早」；而台灣的經濟在疫情期間「最依賴大陸」，然後民進黨在去歧視在大陸的本國人民，不讓小明們回台 ；這種政府，只能說「嘴巴說不要，身體很誠實」。

(中時 )