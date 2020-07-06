印度最新外國投資法發揮威力，將讓印度本土企業Zomato無法來自中國的螞蟻金服提供的1億美元融資。

Zomato為印度當地知名的線上訂購與餐飲外送平台，據金融時報報導，其在今年一月宣稱已獲得中國阿里巴巴旗下的螞蟻金服1.5億美元融資。螞蟻金服已陸續對Zomato投資將近5.6億美元。

然而今年4月印度政府頒布新規定，對於與印度有共同邊界的國家，例如巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、中國等國家的企業投資，必須獲得印度當局的許可，以杜絕本土企業出現「機會主義式的轉讓」。現在和未來任何外國投資如果將導致企業所有權可能轉讓，印度政府施加限制。

該新規定的結果為螞蟻金服新近的1.5億美元融資當中，有近1億美元沒有獲得印度當局通過。然Zomato發言人仍認為資金將會到位。資金缺口並未改變公司整體業務計畫，該公司將在2021年進行首次公開上市的計畫並未改變。

根據一份調查報告顯示，印度的30家獨角獸企業當中，有六成以上的資金是來自於中國大型科技集團或風險投資基金。

(時報資訊)