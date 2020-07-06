高巿府近日被特定臉書持續就道路、水利等議題質疑，昨發布近千字新聞稿回應，代理巿長楊明州更表示，無法接受惡意扭曲，也期盼少一點政治口水，多給基層一些鼓勵。對此，臉書粉絲專頁「澄清唬」諷刺表示，不到一個月就快受不了了嗎？目前對您的檢驗標準，「應該還不到當初韓市長的一半喔」。

楊明州昨表示，巿民監督若是真實反映一定虛心檢討，但惡意扭曲事實甚至汙衊，無視於基層的辛勞付出，他絕對無法接受。對於惡意中傷，為了團隊名譽，將強力捍衛，「不應該讓破壞城市和諧前進的負能量蔓延滋長」。他指出，有關城市照明、道路、水利維運及河流清疏打撈等作業，高市府自始至終皆依標準作業流程因應處置，絕無因執政者不同而有怠慢或延遲，代理3周以來，團隊不敢鬆懈，呼籲「不要以政治口水來抹煞基層同仁辛勞」。

對此，臉書粉絲專頁「澄清唬」發文表示，代理市長加油好嗎？不到一個月就快受不了了嗎？「以本唬觀察，目前對您的檢驗標準，應該還不到當初韓市長的一半喔」。

(中時電子報)