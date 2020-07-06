今天是24節氣的小暑，小暑開始後天氣最熱！氣象局表示，今起到周三(7/6~8) 西南風水氣稍增，午後雷陣雨範圍增加，大臺北、宜花及各地山區小心短時強降雨及雷擊出現，並有局部較大雨勢發生機率。

氣象局預報員李孟軒表示，今起3天水氣稍增加，中南部上午有局部短暫陣雨，午後各地山區、大臺北、宜花地區留意局部短暫雷陣雨，可能有較大雨勢發生，氣溫依舊偏高。周四至周日（7/9~7/12）太平洋高壓增強，水氣減少天氣較穩定，各地多雲到晴且炎熱，上午中南部有零星短暫陣雨，東北部、大臺北及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天至周四(7/6~9)大氣不穩定，清晨上午間迎風面有局部短暫降雨，午後對流旺盛，有局部陣雨及雷雨，應慎防劇烈天氣，如：雷擊、強風及瞬間強降雨。周五至周日(7/10~12)西南風水氣減少，不穩定度略降低。

(中時電子報)