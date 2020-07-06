昨在北巿花博公園爭艷館舉辦的亞洲動漫創作展，發生假coser掀裙露下體的事件，引發網友群起圍剿，但當事人事發後在臉書火速回覆網友：「我就是在做自己，沒有什麼好道歉的。這是個臨時起意的社會實驗，看看我這個沒出角的人露一下，會發生什麼事，C圈有多亂。」此回覆一出更是引起網友撻伐。

事發後當事人在臉書回應網友，不久後火速刪除(圖擷取自 臉書)

雖一開始的嗆辣回覆已在十分鐘內遭本人刪除，但該名假coser仍不畏網友批評繼續發表自己看法，最新一篇PO文是在昨晚8點26分，內容在澄清她並非韓粉，並抱怨PTT的帳號無法使用。

但大多數網友仍不認同她在動漫展上的脫序行為，紛紛留言抨擊，「這不是在做自己」、「這已經不是女權主義的問題了，好好穿內褲吧」、「妳的社會實驗結果就是警方要約談、民眾各種酸、主辦要告、學校要辦」、「沒看過用自己的未來來弄社會實驗的」。

當事人昨晚8時左右新增臉書貼文，引起網友議論(圖擷取自 臉書)

主辦單位5日晚間也對外界發布聲明，這次的事件，造成許多人對活動產生負面印象，但單位長期以來都有針對露出尺度加強宣導與管制，很無奈還是有人違反規定。主辦單位進一步表示，此事件屬個人行為，與主辦單位、場地方皆無關，也全力配合派出所進行調查。

(中時電子報)