台股累計今年初開盤迄上周五（3日）共119個交易日，集中市場總成交值為20兆8,313億元，市場日均值為1,750.53億元，股票成交量週轉率為49.67％。群益證券看本周台股指數區間為11,800-12,100點，本周看好四大題材類股，包含：光通訊概念股、半導體族群、生技族群、蘋果iPhone 12概念股等。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）證實，下一輪刺激方案有望於7月推出。美宣布延長香港出口豁免許可，部分商品8月28日前可繼續出貨。6月美國製造業ISM指數大幅回升至52.6，遠優於預期，重回擴張態勢。

2.IHS Markit公布6月台灣製造業PMI，從5月逾11年低點41.9回升至46.2，顯示行業景氣惡化速度放緩。群益預估7月台灣製造業PMI指數將持續回升但維持緊縮格局。

3.蘋果iPhone 12新機已開始打樣，新款iPhone可望於9月如期亮相，蘋概股包括鴻海、和碩、台積電、大立光、可成等近期股價也轉強。

4.台商回流、保險公司海外投資金額大降等，讓新台幣持續維持 2 年高檔盤旋。新台幣的強勢，也讓央行的壓力跟著愈來愈大，後市若因疫情趨緩和，上半年外資流出的資金回流，在股匯連動下，資金面有利台股偏多續行。

(工商 )