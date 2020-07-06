「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）出手了！波克夏周日宣布以現金40億美元收購道明尼能源公司（Dominion Energy ），若加上57億美元的承擔債務，這筆交易總額將達97億美元（約2885億台幣）。

實際上，波克夏手握1370億美元現金部位，在疫情爆發後遲遲沒有動作，巴菲特曾表示，隨時準備進行大規模收購，但一直沒有找到合適標的。這筆交易一旦完成，波克夏將承擔美國天然氣輸送的18%，高於目前的8%，這也是新冠肺炎爆發後，波克夏首次進行大規模收購。

這筆收購內容包括道明尼能源、昆士塔管道公司（Questar Pipeline）和卡羅來納州天然氣傳輸公司、易洛魁天然氣傳輸系統（Iroquois Gas）50%股權以及Cove Point LNG公司25%股權。Cove Point LNG是液化天然氣的進出口和儲存設施，是美國僅有的6個液化天然氣出口終端站。

該交易包括逾12390公里的天然氣儲存、傳輸管道以及約9000億立方英尺的天然氣儲存。交易是否過關還有待監管部門的批准，預計最快在今年第四季完成。

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(中時電子報)