The Milwaukee Bucks have shut down the team’s practice facility after receiving results of a Friday round of coronavirus testing, sources tell ESPN. The team isn’t expected to reopen facility for workouts prior to the organization's traveling party leaving for Orlando Thursday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2020

身為東區龍頭的公鹿，這下子算是不打自招嗎？根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基6日爆料，公鹿在上一波聯盟全面檢測過後，隨即關閉訓練場館，預計在周五出發前往奧蘭多之前都不再開放，這樣的動作無疑等同宣告陣中有確診球員！

在過去1周期間，包含金塊、熱火、快艇、籃網等隊都關閉球隊訓練場館，理由都是陣中出現感染新冠肺炎球員，像是德瑞克瓊斯、沙梅特、丁維迪等人，為了避免交叉感染，才會做出這樣決定，公鹿突然關閉訓練場館，恐怕也是同樣原因。

畢竟根據聯盟防疫規定，只要球員跟確定感染病患接觸，也需接受隔離與連兩次接受新冠病毒檢測呈現陰性，才可放行前往奧蘭多，但這樣的關閉訓練場館舉動發生在公鹿身上，意義格外不同，他們目前取得聯盟最佳的53勝12敗戰績。

更讓外界憂心的是，到底公鹿是誰中鏢？或是幾名球員中鏢？如果發生在像是「字母哥」阿提托康波、米德頓、布雷索、布魯克羅培茲等公鹿主力球員身上，勢必影響到公鹿復賽後表現，公鹿首場熱身賽將於24日凌晨3點迎戰馬刺。

(中時 )