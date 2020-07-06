台南關廟一處磚造老舊民宅凌晨火警，警消現場搶救。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

真的是冥冥中有安排？台南關廟上月底一間老舊民宅半夜大火，造成祖孫4人罹難，原以為是電線走火，現在卻傳出是遭人縱火；且縱火者畏罪輕生，遺體送到殯儀館，就放在4名罹難者旁邊，地方人士說，這叫做「等著你來」。

台南市關廟區四維街1戶平房，6月23日凌晨發生火警，61歲祖父林忠益、34歲父親林家榮和12歲孫子、10歲孫女逃生不及，命喪火窟；睡客廳的祖母跟姨婆及時逃出。

當時火調人員初步研判是電線走火，不過檢警深入調查後案情大逆轉，1名62歲張姓男子，疑與林忠益大姨子有感情糾紛，涉嫌縱火，但他在火警隔天就輕生身亡。

據悉，張嫌是林忠益大姨子男友，事發前曾至住所嗆聲，檢警調閱監視器後，也確實發現張嫌曾騎腳踏車徘徊附近，行徑可疑。此外，案發當天張嫌還疑似向朋友借錢，聲稱需要盤纏跑路，並稱「那場火是我放的！」，隔日被發現在關廟山區一處工寮內輕生身亡，未留遺書，疑為畏罪輕生。

據自由時報報導，張嫌遺體被送到殯儀館，冰櫃位置緊鄰4名罹難者，地方人士說，這是「等著你來」的恐怖巧合。

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