有網友以「我們差點死在中壢」為題上網發文表示，本月4日9位大人2位小孩在桃園市中壢區中央地下停車場，發生受困電梯驚魂記，文中描述11人當時受困在超過30度的電梯裡，管理員與電梯維修廠商竟不積極幫他們脫困，最後是靠眾人齊力扳開電梯門打119求救，過程實在離譜。

受困電梯的民眾說，跟朋友來中壢，把車子停到中央東路這座地下停車場，在B2停好車進電梯時，沒有任何超重的警示聲，突然電梯故障門不動緊閉，當時裡面有1名嬰兒與1名小孩、還有9個大人全部卡在沒有空調的電梯裡。

受困的民眾一直按求救鈴、按對講機都沒有人答，過了近5分鐘才有1位停車場人員過來，詢問是否有人被困在裡面，問完後就離開，結果「我們一群人又在裡面待了10幾分鐘」，沒人再來確認他們的狀況。

原po表示，地下室的電梯裡很熱，氧氣越來越不足，小嬰兒大哭，小孩一直說身體不舒服，大人也出現焦慮、氣喘。」，電梯裡沒有訊號，大家死命的把內側門打開才成功撥，打出唯一1通119求救，大家困在裡面20幾分鐘，小嬰兒的哭聲漸漸變小，才發現小嬰兒昏了，不確定是昏睡還是昏迷，大家越來越緊張，不斷向停車場人員說要報警，他們才去報警。

文章在社群網站被廣泛討論，網友幾乎一面倒抨擊停車場管理、電梯公司保修部門的不對，萬一出人命還得了。消防局第4大隊表示，人救出後檢視精神健康狀況沒問題，沒有人送醫。

(中時電子報)