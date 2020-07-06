美股7月3日因獨立紀念日休市，台股6日開在11,941.84點，指數持續向上攻堅，熱錢效應帶動下，台積電（2330）領漲開在332.5元，指數早盤突破萬二關卡。

觀察美四大指數走勢，道瓊反壓年線之下，標普於月線位置震盪整理，NASDAQ、費半均沿月線攀升走升。

NASDAQ在成分股蘋果、Google、微軟、亞馬遜等科技巨擘領漲下續創新高。追蹤指數的QQQ-US，今年以來漲幅逾18％，主被動式買進個股，提高ETF規模，ETF買盤推升成分股持股比重增加。

群益投指出，大盤技術面部分，月線圖K棒已反轉走升，月KD指標向上開口擴大，周線圖V型格局持續墊高，續攻前波空方缺口11,933點～12,101點。

類股分類中，電子指數帶量勁揚，位階已接近今年1月3日高點，非金電指數已收復所有均線，金融保險指數年線反壓下橫向整理，隨資金買盤挹注，7月3日大盤量能擴增墊高，並帶動短期均線全數翻揚，在外資連續買超與匯率維持強勁下，預估指數將沿3MA高檔震盪，熱錢效應指數高點不須預設立場，焦點為個股操作。

(工商 )