新冠肺炎疫情導致全球重要車展取消或延後，打亂汽車製造商的新車上市計畫。飛雅特克萊斯勒直到日前才發表新款Durango休旅車，而通用（GM）和福特（Ford）則延後發表部分新車款。

汽車廠每年斥資數百萬美元發表新車，從精心規畫的上市活動，再到邀請記者、經銷商和網紅體驗與宣傳，目的是創造話題和市場需求。

車展取消讓汽車廠失去宣傳新車的場合，擾亂製造商的新車推出時程。通用在春季取消發表GMC悍馬全電動車，迄今尚未透露上市時程。

(工商 )