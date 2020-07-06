華爾街股市試圖延續上周的強勁走勢，惟全球與美國境內的新冠肺炎疫情持續飆升使漲幅受抑，美東時間周日夜間美股期貨小漲。

道瓊指數期貨目前漲79點或0.31%，為25,838點。標普500指數期貨漲0.22%，那斯達克100指數期貨漲0.4%。

上周五華爾街股市因美國獨立紀念日假期休市，道瓊指數與標普500指數在縮短的一周內分別上漲3.3%與4%，那斯達克指數單周漲4.6%。

上周美股亦創下數十年來最佳單季表現，第二季道瓊指數收漲17.8%，創下1987年首季上漲21.56%以來單季最大漲幅。標普500指數第二季反彈近20%，創下自1998年網路泡沫達到高峰以來的單季最大漲幅。那斯達克指數單季大漲30.6%，創下1999年第四季上漲48.18%以來最大漲幅。

惟全球新冠肺炎確診數持續飆升，令投資人對全球經濟前景，以及對經濟擺脫疫情的復甦力道感到擔憂，周日美股期貨漲勢受抑。世界衛生組織（WHO）上周六公布24小時內新冠肺炎新增確診病例超過20萬人，再創單日新高。美洲單日新增確診13萬人，是全球疫情升高最快的地區。上周六美國佛羅里達州與德州單日新增確診數分別達11,445與8,258人，雙雙創下新高。德州第一大城休士頓市長Sylvester Turner警告，該市的醫療體系恐將在兩周內崩潰。

(時報資訊)