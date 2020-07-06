受惠於高頻高速材料需求強勁，銅箔基板廠—聯茂(6213)6月合併營收為25.37億元，月增1.08%，再創單月歷史新高，累計第2季合併營收為74.76億元，季增33.07%，創下單季歷史新高，儘管大陸5G基礎建設需求趨緩，但因歐美客戶及伺服器訂單穩定，聯茂預估，第3季有機會比第2季好，再創單季歷史新高。

5G商轉在即，各國積極推動5G基礎建設，基地台及伺服器高頻高速產品出貨暢旺，帶動聯茂營收自3月起逐月攀高，6月合併營收25.37億元，月增1.08%，年成長28.49%，連續4個月創下單月歷史新高，累計第2季合併營收為74.76億元，季增33.07%，年成長25.33%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為130.95億元，年成長16.32%。

大陸5G基礎建設拉貨潮暫歇，且華為受美國新禁令拖累，致使第3季大陸5G基站相關需求減弱，而第2季受惠遠距生活需求強勁的伺服器亦因美國新冠肺炎疫情大爆發，建置腳步放緩，不過聯茂因歐洲5G基站設備商出貨持續放量，第3季營運持續看好。

聯茂表示，由於歐美及韓國5G基地台客戶狀況不錯，且伺服器終端客戶雖有消長，但公司相關產品訂單穩定，高階材料出貨持續高成長，預估第3季還是有機會比第2季好，下半年會比上半年好，全年業績亦會比去年好。

為因應客戶需求，聯茂積極擴建江西新廠，其中30萬張產能已於去年12月開出，另外30萬張產能將於8月1日全數開出，公司今年也計畫再投資18億元擴建江西二期廠區，順利的話，明年初可望陸續再增加60萬張產能。

(時報資訊)