郁方和斐儷珠寶小開陳昱羲結婚14年，育有3名子女，不過本來讀私立名校的2個兒子，這學期將要到花蓮慈濟中學住校就讀，她也透露雖然不捨，但為了讓兒子戒3C，才決定轉到較嚴格的佛教學校，現又爆出不僅如此，其實是因為2個兒子過於好動，遭校方婉拒直升國中部。

郁方把2個兒子往花蓮送，還需離家住校，雖然相當不捨，但因為兒子每天手機、電腦不離身，讓她決定把他們轉到較嚴格的佛教學校，培養品德和學習生活智慧，不過據《鏡週刊》報導，由於郁方2個兒子過於活潑好動，校方多次溝通後，婉拒讓他們直升國中部。

其實，郁方的孩子過去從幼稚園一路念到小學，都是讀新北私立名校，1年學費高達30幾萬，2個兒子念到小六就要花超過5百萬，不過貢獻5百萬學費也沒用，據學校家長透露，郁方2兒在學校真的太調皮，校方在管教上心有餘而力不足，因而婉拒直升國中部。

因此郁方婆婆認為乾脆讓2個孫子一起轉學，也好有個伴。郁方和老公對小孩採取愛的教育，鮮少責罰，她曾透露3個孩子都很有生意頭腦，二兒子還會在學校當「代購」，讓郁方被學校請去提醒，不能有私下交易行為。

(中時電子報)