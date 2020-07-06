立法院今對國民參審法進行第二次政黨協商，推動陪審制的民間團體強烈要求陪審制併行，「劍青檢改」今發表聲明，籲請立法院朝野黨團勿通過惡法，勿製造「司改拼裝車」，若胡亂加掛恐成「台版屍速列車」。

劍青檢改表示，立法院主審的「國民參與刑事審判法」草案，是經司法院、行政院兩院參考日本模式而設計，4年來大量法官、檢察官和律師等實務界人士共同參與，舉行過高達86場的模擬法庭。這樣經過多年模擬實證，體系單一的新幹線，竟在立法三讀通過前夕的政黨協商上，突然出現強行安裝陪審機電系統，強行加掛陪審車廂的作法，令人極度憂心，是否在政治協商下將會拼裝出一具司改怪物。

由於上週五政黨協商時，有政黨將民間司改會起草陪審併入參審之草案版本，提出作為臨時動議案，欲推動混合拼裝制，等於兩套機電系統一起運作，還加掛不同規格車體。照該草案版本，兩被告共犯殺人罪，一被告可自選陪審，另一被告竟可自選參審，舉世唯一，簡直荒謬。

而且，選陪審制則不可上訴，不附判決理由，選參審制則有附判決理由且可以上訴。更扯的是，若檢察官起訴被告一個殺人既遂罪及一個殺人未遂罪，殺人既遂罪應適用陪審制，殺人未遂罪則應適用參審制，種種怪現象根本無法解決。

劍青檢改強調，法庭審判程序是精密的社會科學，需具學理支持並經多重實證檢驗，且要參照我國民情、文化與習慣，始能制訂合於我國的程序。陪審制在我國從沒有經過模擬法庭的多重測試，也沒有經過專家學者對於我國國情的適當性進行評估。因此民間司改會提出的陪審制所引發的質疑多如牛毛。

民間司改會的修法版本，完全無視將外國制度無差別的強行套用在我國，極可能產生水土不服的風險，只照抄英美法陪審制，未經在我國實際測試與辯證，就想加掛在參審制下一併上路，等於強迫人民都充當民間司改會及相關團體試煉陪審制的白老鼠。因此強烈呼籲立法者，切勿通過這種未經試驗的陪審拼裝列車、嚴重剝奪被告接受公平審判權利的拼裝立法。

(中時 )