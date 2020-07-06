中華台北媽祖會暨台北聖興天后宮在主任委員新潤建設董事長黃文辰先生的帶領下，興建工程業已完竣，謹訂於109年7月7日下午2點至4點舉行祈福揭匾儀式，並邀請各界貴賓賢達，十方大德共同出席參與盛事。

本宮緣起於2019年大甲媽祖北巡至南港辦理媽祖光影展，展期期間大甲媽祖指示希望能留在台北繼續為信眾服務，澤祐鄉里。遂由本宮爐下眾弟子四方奔走，努力籌備，並獲祖廟大甲鎮瀾宮的大力支持，終於在黃文辰主任委員帶領下順利於今年4月6日入火安座，謹訂於7月7日正式揭匾。本宮坐落台北市忠孝東路6段39號，占地200餘坪，建築以東方簡約禪風設計，主祀大甲鎮瀾宮延靈天上聖母媽祖娘娘，簡稱「台北媽」，歡迎各方信眾十方大德，蒞廟敬拜。

揭匾儀式眾賓雲集，特邀請今年端午節受邀在凱道前表演，團員來自全國各地火舞比賽冠軍，台灣唯一以專業安全的明火藝術走進劇場製作的「即將成真火舞團」(Coming True)，為揭匾儀式獻舞，更邀請到了「蘆洲忠義廟神將團」為揭匾儀式演出。儀式由本宮主任委員黃文辰先生、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤先生、內政部部長徐國勇先生以及前立法院院長王金平先生共同帶領各界嘉賓隆重舉行，敬請各大媒體先進蒞臨指導。

中華台北媽祖會暨台北聖興天后宮-祈福揭匾儀式時程表

(中時電子報)