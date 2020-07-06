浪浪受傷嚴重，奄奄一息。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

台灣動物緊急救援小組將受傷的浪浪送醫。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

台灣動物緊急救援小組日前接獲通報，在彰化縣二林鎮萬合里的金城巷一帶，有1隻流浪犬遭到捕獸夾扣住腳掌。小組人員得知後緊急救援，將奄奄一息的傷犬送醫。

台灣動物緊急救援小組5日從高雄出發趕赴現場，來回奔波400多公里，成功將這隻重傷的狗救回動物醫院救治。

這隻浪浪不慎遭捕獸夾夾住左後腿，牠因疼痛逃竄到一處廢棄民宅內，不巧獸夾的鐵鍊又被民宅中的魚網纏住，狗動彈不得，不斷在屋內哀號，已奄奄一息。

救援人員抵達現場進入民宅後，發現受困捕獸夾的狗兒整隻腿被魚網纏住，傷勢嚴重。台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成與救援人員破壞部分魚網，再緩慢將犬隻抬出屋外。

浪浪的傷勢嚴重，狗兒左後腿遭捕獸夾傷害，白骨外露，立即將傷犬抬上救援車後，送回高雄市的動物醫院進行急救。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊初步診斷後表示，傷犬左後腿遭捕獸夾斜向切斷，白骨外露，傷口支離破碎，感染狀況嚴重；醫療團隊立即進行截肢及清創手術，並施以抗生素治療，因白骨外露的時間較長，恐引發骨髓感染，有生命危險。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台強調，使用捕獸夾是違反《動物保護法》的行為，如果導致貓狗重傷或死亡將加重處罰，呼籲政府正視捕獸夾猖獗的嚴重問題，早日讓這可怕的「殺戮工具」永遠消失。

(中時 )