晶電（2448）上周五公告，處分平鎮廠土地及建物，總交易金額達3.27億元，趕在與隆達（3698）合資控股公司之前，晶電積極整頓閒置資產，雙方將於8月7日召開股東臨時會，通過合資案，新公司將於10月20日簡易上市。

友達（2409）上周也公告將於本月30日召開線上法說會，由於友達為隆達大股東，持股比率約26％，換股之後，友達將持有新控股公司約7.3％股權，可望成為董事會成員之一，本次友達法說會除了景氣看法外，友達、晶電、隆達的三方關係也頗受注目。

截至今年第一季底為止，晶電的帳上現金及約當現金仍達60.48億元，應收帳款約62.68億元，即使去年虧損，今年也有較高的資本支出，晶電仍有資金因應投資，不過趕在合資公司成軍之前，晶電積極整頓閒置資產。

晶電上周公告處分平鎮閒置土地及資產，土地面積約1,259坪，建物面積約3,583坪，總交易金額達3.27億元，預計處分利益約100多萬元，晶電表示，主要因應集團集中生產廠區，降低成本，活化資產，

晶電為全球前三大藍光LED晶片廠，隆達晶片月產能約100億顆，但產能以自用為主，目前Mini LED訂單型態分成兩類，除了美系客戶與晶電是以晶片為主的訂單型態之外，其餘訂單泰半以Total Solution為主，因此面板端的設計、製造經驗更形重要。

市調機構TrendForce認為，現階段中國廠商在LED上、下游供應鏈的產能龐大，加上成本低的優勢，但為避免中美貿易戰引發的衝擊，蘋果轉以供應鏈較穩定的台灣廠商合作。另外，台灣相較中國更早在LED相關領域深耕，除了技術相對成熟，專利也較無疑慮；加上原物料與零組件取得容易等優勢，發展新技術將更有效率。

(工商 )