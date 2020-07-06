印度北方邦（Uttar Pradesh）近日常為雷雨交加的天氣型態，根據官方聲明指出，印度當地時間4日統計結果顯示，各地區發生雷擊後，至少有23人喪生，29人受傷。

根據《新德里電視台》、《CtvNews》綜合報導，每年的6-9月在印度的北部及東部地區常有豪雨、雷擊等天氣現象發生，由於農民都在雨季時播種，加上田邊空曠，鮮少有遮蔽物，閃電雷擊一來，就非常容易劈中，因此印度遭雷擊往往以農民居多。而印度北方邦首席部長約基阿迪亞娜斯（Yogi Adityanath）除了對雷擊意外表示遺憾之外，也下令地方首長發放40萬盧比（約台幣15.6萬元）的賠償金給罹難者家屬。

此外，在過去的10天中，位於印度北部的比哈爾邦（Bihar）也有147人死於雷擊。對於印度不斷傳出有民眾遭遇雷擊死亡一事，比哈爾邦的災難管理部長拉克什梅什瓦爾賴（Lakshmeshwar Rai）對媒體說道，「（國內）的天氣專家、科學家以及官員向我報告，因氣候變化導致的氣溫升高，是雷擊增加的主要原因。」而目前印度氣象局也已發出警告，未來的48小時內將有更多的雷擊現象將會發生。

當地官員表示，雖然季風季節才剛剛開始，但今年在比哈爾邦的死亡人數，已經超過了當地過去幾年所記錄的死亡總數。為了防止有更多民眾遭受雷擊意外，目前州政府已推出一款手機APP，據傳將有助於預測可能發生雷擊的地區，讓民眾避免前往。

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(中時電子報)