超噁心！大陸四川省廣安市臨水縣兩河鎮上傳有對智能障礙周姓母女淪性奴，因無判斷能力而成為鎮上多名男性洩慾工具。此次事件曝光關鍵是，去年6月，一位眼尖的熟人發覺周女肚子漸大，原以為是變胖，帶去給醫生看才發現已有5個月的身孕，才察覺有異狀，報警後警察對全鎮男性查驗DNA，而犯罪嫌疑人身分曝光竟是84歲汪姓老翁。

據《看看新聞》報導，汪姓老翁利用周姓母女患有智能障礙，無正常判斷能力，從多次用小糖果拐騙至家中洩慾。除此之外還有一名共犯為8旬廖姓老翁，患有愛滋病，已於今年1月逝世，所幸周姓母女檢查過後並未染上愛滋病。

女孩的姑姑更心痛表示，多年她一直在廣東工作，她知道弟媳一家智能不足，無法好好扶養姪女長大，但她也因工作繁忙而忽略了照顧，自責的說：「她月經來了，我應該把她帶在身邊的」。

公安機關經調查後，因汪男涉嫌強姦罪，歸案關了一個月後，被監視居住直到今年3月5日，全案移送鄰水縣檢察院審查。年僅13歲的周女也因此次事件罹患精神疾病，周女的病歷顯示，她引產後，言行與哭笑無常，常摸著自己的肚子呢喃：「小孩….小孩…」。場面讓人心疼不已，並於今年6月將其轉往精神病專科醫院治療。

(中時電子報)