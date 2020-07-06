為了挑戰台積電晶圓代工龍頭地位，傳出三星電子將投資133兆韓元在半導體上。不過，日媒指出，台積電擁有創辦人張忠謀奠定的優異財務和業務策略兩大優勢，三星恐怕不是對手。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，目前全球晶圓代工產業，台積電掌握了半壁江山，儘管三星計畫在未來10年內投資133兆韓元、聘請1.5萬名專家，來加強半導體業務，但想擊敗台積電恐怕不容易。

報導指出，自張忠謀創辦台積電以來，就開創了新的商業模式，即是把半導體的「設計」與「製造」分開，這個附加價值在客戶眼中極具吸引力，此策略不僅穩固了台積電龍頭地位，也維持利潤在高水準。

此外，台積電長期投資策略也使其業務不受短期波動影響，儘管目前美陸關係緊張，台積電只要維持這個策略不變，加上雄厚的財務實力，仍有很大的機會毫髮無傷。從台積電的現金流收支來看，台積電的策略是將獲利全用於投資業務擴張，一名日本金融界人士表示，台積電的現金流動表如同「藝術品」一般。

而三星電子在2016年失去蘋果的新iPhone訂單後，就開始削價競爭，但台積電並未加入這場戰局，且台積電也靠著比特大陸、華為、高通、Nvidia等客戶的訂單加持，保持產業領頭羊的位置。

(中時電子報)