上周四突然宣布不打NBA復賽的火箭後衛施弗洛沙，如今終把他的真正退賽理由講了出來！施弗洛沙接受瑞士媒體訪問時爆料，他的一些火箭隊友已經感染新冠肺炎，其中1人甚至跟他在休士頓有過密切接觸，才會讓他萌生退出這次復賽念頭。

基於保護隊友隱私，施弗洛沙並未透露到底哪幾位火箭球員中鏢，以及他們到底何時感染到新冠病毒，目前他跟妻子、兩個女兒都待在瑞士，為了擔憂自己可能感染新冠肺炎，所以才會突然宣布不打複賽，畢竟自己都有那麼多隊友中鏢了。

但對火箭來說，少了防守見長的施弗洛沙，復賽戰力影響不大，畢竟施弗洛沙去年9月才跟火箭簽約1年加入，本季打了41場例行賽，平均只拿2.2分、2.3籃板，火箭也已經準備簽下老將巴哈穆鐵取代，畢竟巴哈穆鐵兩年前曾待過火箭。

只是施弗洛沙的爆料，無疑是再給火箭總教練丹托尼打臉，因為丹托尼上周四才說火箭將以完整陣容面對復賽，才隔幾小時後，施弗洛沙就宣布不打復賽，如今他再爆出一些火箭球員確診，代表火箭根本不像丹托尼所說的那麼健康與完整。

(中時 )