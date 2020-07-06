高齡89歲的英國F1賽車大亨伯尼埃克斯頓(Bernie Ecclestone)又當爸爸了，7月1日他的「長子」Ace出生，是他第4個孩子。外界有人指責伯尼不該在這把年紀又生小孩，伯尼回嗆說：「等我90歲再生1個！」

伯尼有4個小孩，年齡依序是大女兒65歲、次女36歲、三女31歲、長子0歲。現任妻子是44歲的Fabiana Flosi。伯尼告訴英媒《The Sun》說：「我非常高興。女兒誕生的時候我還很年輕，專注在事業而沒時間陪她們，現在我有空閒可以幫助兒子成長。」

2012年伯尼與Fabiana結婚時，Fabiana說她想要小孩，伯尼自誇身體勇健，「我只需要吃維他命D就好，其他一概不用。」伯尼也表示：「我希望活愈久愈好，女兒估計我可以活120歲，但我們無法預料那種事，時辰到了就該走了。」

英國網友批評伯尼自私又殘忍，「比起億萬遺產，我寧願有個疼愛我的爸爸。」「如果他真的沒用壯陽藥，最好驗一下小孩DNA。」「反正這小孩還有65歲的姊姊可以照顧他。」

身為英國第4大富豪，伯尼也一直是個爭議人物，曾捲入逃稅、貪腐風波，還發表一些招致批評的高論，像是「希特勒的極權統治勝過空轉的民主國家」「黑人自己才是種族歧視者」。至少這小孩絕對不會缺錢，伯尼光是與第二任妻子離婚就支付了10億英鎊贍養費(約台幣370億)。

(中時電子報)