台灣購地王-興富發（2542）看好台中七期未來10年內將興建8-10棟商辦大樓、3-5座商場與國際級飯店，帶動的就業人口預估超過3萬人，衍生的購屋與租屋需求龐大，第三季搶進台灣大道推出總銷金額高達150億元的超級大案「市政愛悅」預售案，規劃七期市政生活圈稀有的2至3房泳池飯店宅，未公開即熱銷，進場近10天締造20億的銷售佳績！

興富發近幾年鎖定強攻七期，看好台中黃金十年發展，2020年第一季大型土地交易總額達478億元，其中建商購地占431億元，占比高達九成；各家建商尤以興富發集團手筆最大，首季不動產投資與土地前十大交易排行榜，興富發奪下雙冠王，估計第一季購地金額逾180億元。

興富發集團今年開春首波土地標售創下新高紀錄，以83.75億標下台中達新七期角地，換算每坪單價近323萬，創下台中商用土地價格最高價，未來將規劃為百貨、飯店與商辦結合的綜合開發案。

興富發深耕七期多年，擁有多棟指標性商辦，如CBD時代廣場、潤隆NTC、鼎盛BHW及今年新登場銷售的TOP 1等。在商辦需求量大增情況下，商務人士在租屋及購屋需求勢必大幅提升，連帶位於七期生活圈住宅規劃、商辦產品，成為市場熱門物件。如七期百坪豪宅「國家1號院」近期神祕售出7戶、七期新商辦TOP 1熱銷近7成，高資產客戶出手時機往往為房市春燕指標。

專案經理表示，台中七期作為市政、商務核心，在財團千億投資及交通建設發展利多下，全球菁英人才湧進，未來黃金10年，有近20項建設陸續到位，包含8-10棟商辦聚落成型，3-5棟百貨、國際級飯店陸續開幕；其中，包含興富發和日本首度攜手合作、位於台灣大道上、新光三越旁的「大倉新頤酒店」。目前「市政愛悅」已經簽約下訂的客戶，也因為看好台灣後疫情發展，加上銀行低利率誘因，紛紛搶進台中七期置產。

由於興富發集團最擅長就是大面基開發案，繼推出台中高鐵特區廣達7600多坪、總戶數1700多戶的「夢幻城」的造鎮大案、目前銷售量已逾九成之後，第三季最新推出總戶數超過1200戶的「市政愛悅」，基地面積達2,450坪，臨台灣大道60米黃金角地。

有別於台中七期以往動輒百坪的大坪數豪宅，「市政愛悅」主打2~3房小宅產品，搶進七期生活圈的房市真空帶，總價在900~1500萬之間，是台中七期生活圈稀有的產品，以「泳池飯店宅」的豪宅規格打造，採鋼骨鋼筋混凝土，主打低自備58萬起，已購客戶以台中西屯區域客為主，其次是彰化置產客，一口氣購買2戶、3戶者不少，甚至有企業主一口氣訂購7戶，讓售屋人員「驚呆了」！

(工商 )