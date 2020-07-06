中國大陸豪雨澆滅水泥行情，水泥廠庫存量增加，價格下滑，原本傳統的第三季旺季，恐受影響，在當地水泥價格修正下跌、工程需求減少下，市場預期，西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102)、信大水泥(1109)大陸市場恢復營運成長的時程恐，將從7月延到8月下旬。

受到大雨影響，大陸水泥價格行情明顯下跌，近一個月，當地水泥均價每噸下降近80元人民幣。

雨水頻繁，下游需求受到影響，庫存呈上升態勢；7月以來，大陸長三角沿江地區水泥熟料價格每噸已下調20-25元人民幣。

今年受到疫情干擾，西進水泥廠原本預期，第三季傳統旺季來臨，大陸水泥市場將呈「價漲量增」；不過，隨著大雨衝擊，台、亞泥及信大水泥大陸市場所在的營業區域，7月至今的水泥市場，卻是價跌、需求減少。

西進水泥廠指出，今年以來的大陸水泥市場，第一季受新冠肺炎疫情干擾，營運低迷；第二季在復工、復產下，價格及需求略有攀升；但，第三季一開始，就受到大雨的影響，價格下修、出貨減少。全年的營運勢必受到衝擊。

(工商 )