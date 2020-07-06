高市議會議長補選，藍綠議員各自內鬥，國民黨陳麗娜、吳利成氣憤退出黨團運作，外界原以為會對議長補選造成影響，豈料綠營方面也有變數，據悉，實力看好的黃明太已被海派勸退，參與競爭的鄭光峰也有可能不選，黨祕書長林錫耀6日上午親自南下協商，不排除民進黨不派人參加議長補選。

但高雄市議員黃明太否認要退選，表示民進黨內還在協調，不懂為何有此傳言。至於是否跟海派有關？他說，與林董並不熟。

環保科技業、營造業發跡的黃明太雖是第一任議員，但對直取議長寶座野心勃勃，在議長出缺後很快宣布要爭取參加補選，並已取得20多位同黨議員連署書，外界普遍認為若藍營內鬥嚴重，他很有可能裂解藍軍、成功突襲，然而據了解，近日他已親口對友人表示，最快今天下午會宣布退選。

知情人士透露，黃明太退選原因，與海派布局2022議長寶座有關，「海派屬意的人不是黃明太」，3日星期五就有海派高層親自出馬，以從政資歷、外界觀感等理由勸退黃明太，由於海派握有至少7席議員，衡量政治情勢後，黃明太堅持參選的態度已生變。

原本綠營黃明太、鄭光峰在黨內協調階段互不相讓，但黃明太可能退選後，外傳鄭光峰也不排除跟進，也就是說，民進黨在議長補選一戰不提人選，讓國民黨輕取過關。

民進黨團總召韓賜村表示，黨中央祕書長林錫耀6日南下高雄，上午10點先和2位有意參選人協調，11點再於議會進行黨團協商，對於黃明太退選、或民進黨不派人選，他強調「任何方式都有可能」、「一切要看黨團協商結果」。

(中時 )