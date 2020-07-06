分局長吳耀楠呼籲青少年朋友，暑期要青春-「4注意、5不要」，遠離犯罪誘因，參加正當休閒娛樂，快樂Fun暑假、健康樂一夏。(警方提供／陳世宗台中傳真)

隨著夏天的腳步到來，青少年朋友即將展開為期2個月的假期，台中市政府警察局第四分局特別邀請跆拳道國手王翊馨擔任青春大使，協助拍攝青春專案宣導影片，以自身的經歷與青少年朋友分享心得，指出成長過程中難免會遇到挫折，要用正面積極的態度去面對。

王翊馨特別強調施用毒品來逃避問題或是追求刺激，都只是一時的快樂，沒辦法解決問題，反而對身心會造成很大的傷害，並希望大家多從事正當休閒活動，勇敢向「毒品、幫派、色情、詐欺」說不，保持自己的身心靈健康。

警方指出，第四分局也特別在暑假期間加強規劃查緝毒品、詐欺、幫派、聚眾鬥毆等各項工作，針對青少年容易涉及之不當場所，如網咖、KTV、撞球場、電動遊藝場加強臨檢取締，並在轄內「望高寮」觀景區，實施交通安全維護工作。

分局長吳耀楠呼籲青少年朋友，暑期要青春-「4注意、5不要」，「暑期打工要注意、詐騙陷阱要注意、網路交友要注意、不明來源食品要注意」及「不吸毒、不援交、不霸凌、不飆車、不加入幫派」。希望青少年朋友能建立自我保護的意識，遠離犯罪誘因，參加正當休閒娛樂，快樂Fun暑假、健康樂一夏。

(中時 )